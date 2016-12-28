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2016 ... عام حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل ومواجهة الاستيطان / فاتنة الدجاني
تصريح ناري للرئيس السابق علي عبد الله صالح .. لم يعد مقبولاً الحديث عن الدولة الاتحادية ومخرجات ...
هذا الوطن العربي.. أما زال كذلك؟ / عائشة سلطان
مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص جراء هجوم ارهابي على ملهى ليلي بإسطنبول
ترامب الصهيوني .. والحاكم الفعلي لأميركا / د. فايز رشيد
هستيريا نتنياهو.. التأخير المصري وحقائق القرار / د. فايز رشيد
وفيلت الأردن ( الأحد ) 1/1/2017 م
القيصر...يجيد الرقص على رؤوس الأفاعي / د.خيام الزعبي
ليس بعيداً عن التفاهمات الروسية – التركية ... هذا ما يريده السوريون / هشام الهبيشان
ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان الصهيوني في الضفة الفلسطينية
ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان الصهيوني في الضفة الفلسطينية
الاردنيات يتخطين ازدحامات شوارع عماّن بالتاكسي الوردي
رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود فريحات : التنسيق الأمني قائم مع الجانب السوري
يوميات موت معلن Chronicles of a death foretold ... حول المفكر الماركسي ناهض حتر مرة أخرى
لماذا أحبّت قطر ثورات "الربيع" كل هذا الحب؟ / رفعت سيد أحمد
المدير العام للأمن العام اللبناني للميادين نت: معظم الموقوفين الإرهابيين كانوا يتلقون أوامرهم من ...
أجمل صور للثلوج حول العالم... فأي بلد هو الأجمل؟
الإقرار بنقطة التحول / رحيل الغرايبة
لمَ ضقت بِنَا يا وطني؟ / اخلاص يخلف
وفيات الأردن ( الجمعة ) 30/12/2016 م
الكاتب د. عبدالله الدويس يتعجب من الفارق بين بعض البلدان العربية والسويد
" البقر تشابه علينا " !؟
حلب .. صفحة من الحسم الناجز / عبدالحفيظ ابو قاعود
قاتل السفير الروسي حاصل على 30 جائزة نقدية من اردوغان!
الزعنون يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول التي تبنتْ وصوتتْ لصالح قرار مجلس الأمن 2334
الاستراتيجية الأردنية لمكافحة الإرهاب تتضمن ثلاثة محاور...فما هي ؟؟؟
زيادة رواتب القوات المسلحة
الأردن يأمل أن ينهي وقف إطلاق النار الأزمة في سوريا
الزميل أبو وندي يعلن نيته الترشح لعضوية مجلس ثقابة الصحفيين
الصين تفتتح أعلى جسر في العالم

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2016 ... عام حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل...
2016 ... عام حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل...
  فاتنة الدجاني ( فلسطين ) الأحد 1/1/2017 م ... كانت نهاية عام 2016 حافلة بأجواء من التفاؤل بين الفلسطينيين بعد القرار التاريخي الذي تبناه مجلس الأمن... اقرأ المزيد
تصريح ناري للرئيس السابق علي عبد الله صالح .. لم...
تصريح ناري للرئيس السابق علي عبد الله صالح .. لم...
  الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أكد الرئيس اليمني السابق - رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ، أنه لم يعد مقبولاً الحديث عن... اقرأ المزيد
مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص جراء هجوم ارهابي على...
مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص جراء هجوم ارهابي على...
  الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أعلن وزير الداخلة التركي سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي فجر اليوم الأحد، مقتل 39 شخصًا وأصابة 69 آخرين جراء... اقرأ المزيد
ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان...
ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان...
  الأحد 1/1/2017 م ... محمد شريف الجيوسي ... أسئلة كثيرة تثار حول مغزى وتداعيات ونتائج قرار مجلس الأمن المتخذ في 23 كانون أول الجاري ؛ بأغلبية 14... اقرأ المزيد
رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود...
رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود...
  الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود فريحات أن التنسيق الأمني بين الجانب الاردني والسوري... اقرأ المزيد
المدير العام للأمن العام اللبناني للميادين نت:...
المدير العام للأمن العام اللبناني للميادين نت:...
  الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أجرى اللقاء : عباس الصبّاغ ... المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يؤكد في مقابلة... اقرأ المزيد
قاتل السفير الروسي حاصل على 30 جائزة نقدية من...
قاتل السفير الروسي حاصل على 30 جائزة نقدية من...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... . قال كاتب صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية "فرهاد أونلو" في مقال، أن الشرطي "ألتنطاش" قاتل السفير... اقرأ المزيد
الزعنون يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول التي...
الزعنون يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول التي...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ...      وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء... اقرأ المزيد
الاستراتيجية الأردنية لمكافحة الإرهاب تتضمن...
الاستراتيجية الأردنية لمكافحة الإرهاب تتضمن...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني صباح الخميس في تصريحات... اقرأ المزيد
زيادة رواتب القوات المسلحة
زيادة رواتب القوات المسلحة
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... بمباركة وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي -... اقرأ المزيد
الأردن يأمل أن ينهي وقف إطلاق النار الأزمة في...
الأردن يأمل أن ينهي وقف إطلاق النار الأزمة في...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... رحب الأردن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا واستعداد الاطراف... اقرأ المزيد
هذا هو محمد القرالة
هذا هو محمد القرالة
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي – كتب باسل الرفايعة ... هذا هو محمد القرالة الذي ذهبَ إلى أطفال البُربيطة، مُصّوِّراً صحافياً، برفقة زميله... اقرأ المزيد
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... جددت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب... اقرأ المزيد
تقدم كبير للقوات العراقية وانهيار لـ"داعش" في...
تقدم كبير للقوات العراقية وانهيار لـ"داعش" في...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... قال مسؤولون بوزارة الداخلية إن قوات الأمن العراقية أحرزت تقدما جديدا ضد مقاتلي "داعش" في عدة أحياء بجنوب... اقرأ المزيد
الجيش السوري يعلن هدنة على كامل التراب السوري...
الجيش السوري يعلن هدنة على كامل التراب السوري...
  الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... اعلن الجيش السوري في بيان الخميس وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الاراضي السورية بدءاً من منتصف... اقرأ المزيد
وفود أردنية إلى السفارة السورية للتهنئة بتحرير حلب
وفود أردنية إلى السفارة السورية للتهنئة بتحرير حلب
  الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ... كان سعادة السفير العربي السوري / الدكتور أيمن علّوش وكادر السفارة في استقبال... اقرأ المزيد
الجيــش الســوري يـوسع دائـرة حمايـة حــلب...
الجيــش الســوري يـوسع دائـرة حمايـة حــلب...
  الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... ** بعد انتهاء الهدنة وورود أنباء عن دعم المسلحين بسلاح متطور ... فيما تتحدث الأنباء عن تزويد... اقرأ المزيد
العشرات من مقاتلي بوكو حرام بالنيجر يسلمون...
العشرات من مقاتلي بوكو حرام بالنيجر يسلمون...
  الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... سلم العشرات من مقاتلي تنظيم بوكر حرام أنفسهم، اليوم الأربعاء، للسلطات ، بعد خسائر كبيرة تكبدها التنظيم... اقرأ المزيد
كتائب القسام أسرت جندياً في عملية ناحل عوز 2014
كتائب القسام أسرت جندياً في عملية ناحل عوز 2014
  الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أسرت... اقرأ المزيد
ضعف التجهيزات الأمنية في المحال التجارية الكبرى
ضعف التجهيزات الأمنية في المحال التجارية الكبرى
  الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي - عبدالسلام الخصيلات ... تعاني بعض الاماكن التجارية الكبرى والسياحية ضعف الاجراءات التفتيشية على مداخلها... اقرأ المزيد
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