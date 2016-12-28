رئيس التحرير / محمد شريف الجيوسي
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ما هي الإحتياجات الحقيقية الراهنة للأمة ؟
الإثنين 26/12/2016 م ... محمد شريف الجيوسي ... تداول أناس طيبون ما…
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حوار حول مفاهيم الصداقة على شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 8/12/2016 م ... محمد شريف الجيوسي ... يعتبر بعض الأصدقاء…
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هذا الوطن العربي.. أما زال كذلك؟ / عائشة سلطان
عائشة سلطان ( الأحد ) 1/1/2017 م ... تذكرون تلك الإحصائية…
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ترامب الصهيوني .. والحاكم الفعلي لأميركا / د. فايز رشيد
د. فايز رشيد ( الأردن ) الأحد 1/1/2017 م ... ”ترامب…
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القيصر...يجيد الرقص على رؤوس الأفاعي / د.خيام الزعبي
د.خيام الزعبي ( سورية ) الأحد 1/1/2017 م ... ضربتان على…
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ليس بعيداً عن التفاهمات الروسية – التركية ... هذا ما يريده السوريون / هشام الهبيشان
هشام الهبيشان ( الأردن ) الأحد 1/1/2017 م ... في الوقت…
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الإقرار بنقطة التحول / رحيل الغرايبة
رحيل الغرايبة ( الأردن ) الجمعة 30/12/2016 م ... من لم…
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لمَ ضقت بِنَا يا وطني؟ / اخلاص يخلف
اخلاص يخلف ( الأردن ) الجمعة 30/12/2016 م ... احترت وقلمي…
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حلب .. صفحة من الحسم الناجز / عبدالحفيظ ابو قاعود
عبدالحفيظ ابو قاعود* ( الأردن ) الجمعة 30/12/2016 م ... الحسم…
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الإعلام المأجور .. الشريك الأبرز في الأزمة السورية بقلم : تامر سلامة ( ابو جيفارا )
تامر سلامة ( الخميس ) 29/12/2016 م ... سوريا .. جرح…
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زيارة الوفدالصهيوني إلى البحرين / جمال ايوب
جمال أيوب ( الأردن ) الخميس 29/12/2016 م ... ارتياح كبير…
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لو استبدلنا الحصة؟ / احمد حسن الزعبي
احمد حسن الزعبي ( الأردن ) الأربعاء 28/12/2016 م ... رغم…
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سوريا يا حبيبتي / زهير كمال
زهير كمال ( الأربعاء ) 28/12/2016 م ... حفلت وسائط التواصل…
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الشعب الفلسطيني مدين لنيوزيلندا والسنغال وفنزويلا وماليزيا
د. كاظم ناصر ( الأربعاء ) 28/12/2016 م ... * بعد…
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وتحررت حلب الشهباء / فؤاد دبور
فؤاد دبور* ( الأردن ) الأربعاء 28/12/2016 م ... * أمين…
-
فزعة المواطنين / علي حتر
علي حتر ( الأردن ) الأربعاء 28/12/2016 م ... *كثير ما…
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واشنطن تُسلّح, أردوغان يغرق في الباب, الأستانة بوابة السلام
الأربعاء 28/12/2016 م ... المهندس ميشيل كلاغاصي ... مقدمة..(صمود ٌ لست…
استراتيجيات
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جرائم الحرب الأمريكية حول العالم
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... السائرون خلف واشنطن، حتى…
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سورية ... خسائر الحرب.. الذي كان وما جرى
الإثنين 19/12/2016 م ... الأردن العربي ... على المدى المنظور قصير…
فيديو الاسبوع
وفيات
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وفيلت الأردن ( الأحد ) 1/1/2017 م
انتقل الى رحمته تعالى ... كل من ... - عمر عرفات…
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وفيات الأردن ( الجمعة ) 30/12/2016 م
انتقل الى رحمته تعالى ... كل من ... - الدكتور احمد…
اسرار وخفايا
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مصر: ضبط شاذ جنسيا يمارس الفجور مقابل 500 دولار
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي... تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة…
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إحالة أعضاء أكبر شبكة عالمية للدعارة وبيع الأعضاء في مصر للجنايات
الخميس 15/12/2016 م ... الأردن العربي ... أحالت نيابة حوادث شرق…
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سوريّ اغتصب ربَّة عمله في لبنان انتقاماً
الإثنين 5/12/2016 م ... الأردن العربي ... *طردته من العمل بعد…
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أردني يهدد زوجته بسكب "ماء نار" عليها وإجبارها على ممارسة البغاء لتوقيع شيكات وكمبيالات
الخميس 24/11/2016 م ... الأردن العربي ... افلت زوج من العقاب…
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السجن ثلاث سنوات للمليارديرة هند العشابي ( مغربية الأصل ) زوجة السفير الكويتي بالنمسا بتهمة “الخيانة”
الجمعة 11/11/2016 م ... الأردن العربي ... قالت صحيفة “الأخبار” المغربية، إن…
فاتنة الدجاني ( فلسطين ) الأحد 1/1/2017 م ... كانت نهاية عام 2016 حافلة بأجواء من التفاؤل بين الفلسطينيين بعد القرار التاريخي الذي تبناه مجلس الأمن... اقرأ المزيد
الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أكد الرئيس اليمني السابق - رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبدالله صالح ، أنه لم يعد مقبولاً الحديث عن... اقرأ المزيد
الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أعلن وزير الداخلة التركي سليمان صويلو، في مؤتمر صحفي فجر اليوم الأحد، مقتل 39 شخصًا وأصابة 69 آخرين جراء... اقرأ المزيد
الأحد 1/1/2017 م ... محمد شريف الجيوسي ... أسئلة كثيرة تثار حول مغزى وتداعيات ونتائج قرار مجلس الأمن المتخذ في 23 كانون أول الجاري ؛ بأغلبية 14... اقرأ المزيد
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود فريحات أن التنسيق الأمني بين الجانب الاردني والسوري... اقرأ المزيد
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أجرى اللقاء : عباس الصبّاغ ... المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم يؤكد في مقابلة... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... . قال كاتب صحيفة “صباح” المقربة من الحكومة التركية "فرهاد أونلو" في مقال، أن الشرطي "ألتنطاش" قاتل السفير... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... وجه سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رسالة شكر وتقدير إلى رؤساء... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني صباح الخميس في تصريحات... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... بمباركة وتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي -... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... رحب الأردن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التوصل لاتفاق وقف اطلاق النار في سوريا واستعداد الاطراف... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي – كتب باسل الرفايعة ... هذا هو محمد القرالة الذي ذهبَ إلى أطفال البُربيطة، مُصّوِّراً صحافياً، برفقة زميله... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... جددت مجموعات من المستوطنين الصهاينة، صباح اليوم الخميس، اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... قال مسؤولون بوزارة الداخلية إن قوات الأمن العراقية أحرزت تقدما جديدا ضد مقاتلي "داعش" في عدة أحياء بجنوب... اقرأ المزيد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... اعلن الجيش السوري في بيان الخميس وقفاً شاملاً للعمليات القتالية على جميع الاراضي السورية بدءاً من منتصف... اقرأ المزيد
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ... كان سعادة السفير العربي السوري / الدكتور أيمن علّوش وكادر السفارة في استقبال... اقرأ المزيد
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... ** بعد انتهاء الهدنة وورود أنباء عن دعم المسلحين بسلاح متطور ... فيما تتحدث الأنباء عن تزويد... اقرأ المزيد
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... سلم العشرات من مقاتلي تنظيم بوكر حرام أنفسهم، اليوم الأربعاء، للسلطات ، بعد خسائر كبيرة تكبدها التنظيم... اقرأ المزيد
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. محمود الزهار، أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد أسرت... اقرأ المزيد
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي - عبدالسلام الخصيلات ... تعاني بعض الاماكن التجارية الكبرى والسياحية ضعف الاجراءات التفتيشية على مداخلها... اقرأ المزيد
شؤون أردنية
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رئيس هيئة الاركان المشتركة، الفريق الركن محمود فريحات : التنسيق الأمني قائم مع الجانب السوري
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد رئيس هيئة الاركان…
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الاستراتيجية الأردنية لمكافحة الإرهاب تتضمن ثلاثة محاور...فما هي ؟؟؟
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد وزير الدولة لشؤون…
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زيادة رواتب القوات المسلحة
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... بمباركة وتوجيهات من جلالة…
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الأردن يأمل أن ينهي وقف إطلاق النار الأزمة في سوريا
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... رحب الأردن بإعلان الرئيس…
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هذا هو محمد القرالة
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي – كتب باسل الرفايعة ...…
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وفود أردنية إلى السفارة السورية للتهنئة بتحرير حلب
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ...…
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ضعف التجهيزات الأمنية في المحال التجارية الكبرى
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي - عبدالسلام الخصيلات ... تعاني…
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بيان أمني: معلومات استخباراتية قادت لعملية (الشوبك)
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... قال بيان لمديرية الامن…
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شهداء الأردن عام 2016
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... وثق ناشطون على صفحات…
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تصريح لأمين عام حزب البعث العربي التقدمي " في الأردن " فؤاد دبور
الثلاثاء 27/12/2017 م ... الأردن العربي – محمد شريف الجيوسي ...…
منوعات
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الاردنيات يتخطين ازدحامات شوارع عماّن بالتاكسي الوردي
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... نسرين عكوبة تتخلى عن…
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أجمل صور للثلوج حول العالم... فأي بلد هو الأجمل؟
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... تمرالأعياد هذه السنة والثلوج…
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الكاتب د. عبدالله الدويس يتعجب من الفارق بين بعض البلدان العربية والسويد
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... رغم أن في بلادنا…
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" البقر تشابه علينا " !؟
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي - كتب د . واصف…
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الزميل أبو وندي يعلن نيته الترشح لعضوية مجلس ثقابة الصحفيين
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... أعلن الزميل عناد أبو…
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مسدس "بوتين" الأخطر في العالم.. فما سره؟!
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... يعتبر "مسدس سيرديوكوف" ثورة…
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مشروع إعادة إحياء الأرض يتابع مسيرته في دعم صمود المزارعين قرب مستوطنة " بيت إيل "
الثلاثاء 27/12/201 م ... الأردن العربي ... *زراعة 1,350 شجرة رمان…
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البحر الأسود يبتلع "قصة حب" شابين على متن الطائرة "تو-154"
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... انتهت قصة حب شابين…
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«داعش» ينشر قوائم الدبلوماسيين الروس المستهدفين
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... ذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا"…
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تهنئة بمناسبة الأعياد من الدكتور أمين حطيط وآخرين
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... من جميل الصدف هذا…
سورية عربية
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الجيش السوري يعلن هدنة على كامل التراب السوري اعتبارا من منتصف الليل
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... اعلن الجيش السوري في…
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الجيــش الســوري يـوسع دائـرة حمايـة حــلب ويستعد لمعركتــه القادمــة فــي مدينــة الباب
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... ** بعد انتهاء الهدنة…
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داعش يطلق بثه التلفزيوني في الرقة وريفها
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... بدأ تنظيم الدولة يوم…
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الأمين العام للمؤتمر العام للأحزاب العربية قاسم صالح يبرق مهنئا بانتصار حلب لرئيس الجمهورية العربية السورية سيادة الدكتور بشار الأسد
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... وجه الأمين العام للمؤتمر…
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الجيش السوري يخوض اشتباكات عنيفة في وادي بردى بريفي دمشق وحمص
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... تتواصل العمليات العسكرية التي…
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الحياة في حلب: نصفها ركام... ونصفها ازدحام
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي – كتب صهيب عنجريني ...…
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ما يرد من حلب.. بروباغندا أكثر من أخبار
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي - كتب باتريك كوكبرن* ...…
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مقتل "أبو نمر السوري"الذي فخخ ابنته وفجرها في دمشق
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... ** مصادر تؤكد للمرصد…
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قوات الجيش السوري تدفع بتعزيزات عسكرية لتكثيف عمليتها ضد المعارضة شمال غرب دمشق
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... *قياديون في المعارضة المسلحة…
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الجيش وحلفاؤه يواصلون تقدمهم في ريف حمص الشرقي
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي ... أحرز الجيش السوري وحلفاؤه…
فلسطين العربية
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2016 ... عام حملات المقاطعة الدولية لإسرائيل ومواجهة الاستيطان / فاتنة الدجاني
فاتنة الدجاني ( فلسطين ) الأحد 1/1/2017 م ... كانت نهاية…
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ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان الصهيوني في الضفة الفلسطينية
الأحد 1/1/2017 م ... محمد شريف الجيوسي ... أسئلة كثيرة تثار…
-
الزعنون يوجه رسائل شكر لبرلمانات الدول التي تبنتْ وصوتتْ لصالح قرار مجلس الأمن 2334
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... وجه سليم الزعنون…
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... جددت مجموعات من المستوطنين…
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كتائب القسام أسرت جندياً في عملية ناحل عوز 2014
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... كشف عضو المكتب السياسي…
الجزائر و المغرب العربي
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قلق من الاستثمارات الفرنسية - البريطانية غير القانونية في الصحراء الغربية
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... عرب مرصد مراقبة الموارد…
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فايز السراج "زيارتي الى الجزائر تندرج في اطار التشاور المستمر بين البلدين"
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... أكد رئيس المجلس الرئاسي…
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نعتذر لأخوتنا الموريتانيين.. اللهم لا نسألك رد شباط ولكن نسألك اللطف فيه! / مايسة سلامة الناجي
مايسة سلامة الناجي ( المغرب ) الأحد 25/12/2016 م ... في…
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ليبيا..احتدام الاشتباكات بين مجموعات مسلّحة في طرابلس
الخميس 1/12/2016 م ... الأردن العربي ... ازدادت حدّة الاشتباكات وتبادل…
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ليبيا ... عصابة داعش الارهابية في سرت تلفظ أنفاسها الأخيرة
الثلاثاء 22/11/2016 م ... الأردن العربي ... أعلنت القوات الموالية لحكومة…
العراق
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تقدم كبير للقوات العراقية وانهيار لـ"داعش" في الموصل
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... قال مسؤولون بوزارة الداخلية…
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دوي انفجار عنيف شمال الموصل
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي ... أفاد مصدر محلي في…
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اعترافات أحد اطفال كركوك المفخخ : هكذا جندني " داعش "
الإثنين 19/12/2016 م ... الأردن العربي - سام برس ... لم…
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«داعش» يختطف 43 مدنيًا فارًا من الحويجة بتهمة ترك «أرض الخلافة»
السبت 17/12/2016 م ... الأردن العربي ... افاد مصدر أمني في…
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قائد القوات الخاصة العراقية يكشف مكان اختباء البغدادي
الجمعة 16/12/2016 م ... الأردن العربي ... قائد القوات الخاصة في…
مصر
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بوتين والسيسي يبحثان الأزمتين السورية والليبية
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... . بحث الرئيس الروسي…
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منشق عن الاخوان: التنظيم ماسوني و محمد مرسي لم يكن رئيساً شرعيا..زورونا الانتخابات
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... اجرت البوابة حواراً مع…
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عاشت دولة المواطنة المصرية / سمير أمين
سمير أمين ( مصر ) الإثنين 26/12/2016 م ... أثارت…
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بكاء السيسي وسط جمع من المسؤولين، والسبب!
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي ... بكى الرئيس المصري عبد…
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ترامب يبحث مع السيسي مستقبل العلاقات الأميركية المصرية
الجمعة 23/12/2016 م ... الأردن العربي ... تلقى الرئيس المصري، عبد…
شؤون عربية
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تصريح ناري للرئيس السابق علي عبد الله صالح .. لم يعد مقبولاً الحديث عن الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية بعد أنهار من الدماء ومجازر الابادة
الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أكد الرئيس اليمني السابق…
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المدير العام للأمن العام اللبناني للميادين نت: معظم الموقوفين الإرهابيين كانوا يتلقون أوامرهم من الرقة
الجمعة 30/12/2016 م ... الأردن العربي ... أجرى اللقاء : عباس…
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تراجع أعداد السعوديين المتعاطفين مع داعش
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... قالت وزارة الداخلية السعودية،…
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كل التضامن مع الشيوعيين والديمقراطيين في السودان
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... جاءنا من جبهة التحرير…
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خطيب داعشي ( في الموصل ) يفصح عن "حدث قريب" بالدول الخليجية ودماء في إسطنبول
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي ... كشف مصدر محلي في…
شؤون دولية
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مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص جراء هجوم ارهابي على ملهى ليلي بإسطنبول
الأحد 1/1/2017 م ... الأردن العربي ... أعلن وزير الداخلة التركي…
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قاتل السفير الروسي حاصل على 30 جائزة نقدية من اردوغان!
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... . قال كاتب صحيفة…
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العشرات من مقاتلي بوكو حرام بالنيجر يسلمون انفسهم للسلطات
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي ... سلم العشرات من مقاتلي…
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إغتيال مندوب روسيا لدى الناتو في بلجيكا
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... أعلنت وزارة الدفاع الروسية…
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تركيا: احتجاز مدير مطعم بتهمة إهانة أردوغان
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... أعلن محام يدافع عن…
المقاومة
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السيد نصر الله: مستقبل المنطقة للمقاومة ومحورها
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... حذر الأمين العام لحزب…
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نصر الله: سيطرة الجيش السوري على حلب افشلت مشروع اسقاط سورية
السبت 24/12/2016 م ... الأردن العربي ... *النصر في حلب…
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سيد المقاومة الشيخ حسن نصرالله: الانتصار القائم في حلب سيكون له تداعيات على المنطقة بأسرها
السبت 10/12/2016 م ... الأردن العربي ... الأمين العام لحزب الله…
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تصبيح أمين عام التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحيى غدار بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
السبت 3/12/2016 م ... الأردن العربي ... *المناسبة استفتاء دولي وتظاهرة اعتراف…
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لبنان ... الفصائل الثورية تنعى «الرفيقة ريما»
الخميس 1/12/2016 م ... الأردن العربي ... إن لم يستشهد المناضل…
ايران الاسلامية
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نص البيان الختامي للمؤتمر الدولي الـ30 للوحدة الإسلامية
السبت 17/12/2016 م ... الأردن العربي ... إختتم المؤتمر الدولي للوحدة…
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السيد الخامنئي: العالم الاسلامي يواجه محن كبرى وسبيل الحل هو الوحدة
السبت 17/12/2016 م ... الأردن العربي ... اكد قائد الثورة الاسلامية…
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اللواء قاسم سليماني في حلب
الجمعة 16/12/2016 م ... الأردن العربي ... نشر نشطاء على موقع…
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مجلس الشيوخ الاميركي يوافق على تمديد الحظر على ايران لـ10 سنوات
الخميس 1/12/2016 م ... الأردن العربي ... وافق مجلس الشيوخ الأميركي…
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أول تعليق ايراني على تصريحات أردوغان حول "الاطاحة بالأسد"
الأربعاء 30/11/2016 م ... الأردن العربي ... أعلن نائب وزير الخارجية…
أصدقاء العرب
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الصين تفتتح أعلى جسر في العالم
الخميس 29/12/2016 م ... الأردن العربي ... افتتحت السلطات الصينية اليوم…
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من هي فرقة ‘‘الجيش اﻷحمر‘‘ التي قضت في الطريق إلى حميميم؟
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... تعد "فرقة الجيش الأحمر"…
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روسيا تعلن احباط اعتداءات في موسكو وتوقيف عدد من الاشخاص
الخميس 15/12/2016 م ... الأردن العربي ... اعلنت اجهزة الامن الروسية…
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مراسم دفن كاسترو في مثواه الأخير في كوبا
الإثنين 5/12/2016 م ... الأردن العربي ... ذكرت وسائل إعلام رسمية…
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الرئيس الفنزويلي يتهم اليمين بالسعي إلى إنقلاب
السبت 3/12/2016 م ... الأردن العربي ... اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس…
مقال المدير العام
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المعركة الأهمّ بالانتظار.. إعمال الفكر/ د. بثينة شعبان
د.بثينة شعبان ( سورية ) الإثنين 26/12/2016 م ... لقد شهدنا…
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"لماذا كل الجمال بتعارك إلا جملنا بارك" / عدنان الروسان
عدنان الروسان ( الأردن ) الإثنين 26/12/2016 م ... أمَا آن…
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انقلاب متسارع في الموقف التركي في الملف السوري والإقليمي بعد اغتيال السفير الروسي..
عبد الباري عطوان ( الأربعاء ) 21/12/2016 م ... ** اقصاء…
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هاني الهندي: رحل الرجل الهادئ / بسام أبو شريف
بسام أبو شريف ( فلسطين ) الإثنين 19/12/2016 م ... وعدتني…
أهم المقالات
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يوميات موت معلن Chronicles of a death foretold ... حول المفكر الماركسي ناهض حتر مرة أخرى
د.خديجة صفوت* ( السودان ) الخميس 22/12/2016 م ... *مؤسس جمعية…
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لماذا أحبّت قطر ثورات "الربيع" كل هذا الحب؟ / رفعت سيد أحمد
رفعت سيد أحمد* ( مصر ) الجمعة 30/12/2016 م ... *كاتب…
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خطبة جمعة ممتازة : " فلتحذروا التاءات المتسلسلة الثلاث " ! / ليث شبيلات
ليث شبيلات ( الأردن ) الإثنين 26/12/2016 م ... بين يدي…
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عندما يتقدم نتنياهو بعرض لعلاج جرحى حلب.. ويصمت بعض العرب تواطؤا وخذلانا.. انها قمة المهانة / عبد الباري عطوان
عبد الباري عطوان ( الجمعة ) 23/12/2016 م ... هناك فصول…
شمالاً
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ظروف ومعاني ومستقبل القرار الدولي بوقف الإستيطان الصهيوني في الضفة الفلسطينية
الأحد 1/1/2017 م ... محمد شريف الجيوسي ... أسئلة كثيرة تثار…
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ماذا بعد أن حررت حلب .. / محمد شريف الجيوسي
الأربعاء 21/12/2016 م ... محمد شريف الجيوسي ... حلب تحررت من…
الشرارة / ناجي الزعبي
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حول اتفاقية اناطة حماية الحدود الاردنية العراقية لشركات حماية اميركية / ناجي الزعبي
ناجي الزعبي ( الأردن ) الأحد 25/12/2016 م ... ما من…
رأي / د.ميّ حميدوش
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رسالة النصر الإلهي تأتي في ذكرى الاحتفالات المجيدة / مي حميدوش
ميّ حميدوش ( سورية ) الإثنين 26/12/2016 م ... أن تأتي…
كل خميس / د.فايز رشيد
-
هستيريا نتنياهو.. التأخير المصري وحقائق القرار / د. فايز رشيد
د. فايز رشيد ( الاردن ) الاحد 1/1/2017 م ... نتنياهو،…
ثقافة وفنون
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مقال هام حول المال الثقافي في تسويق الأفكار البائدة!
الأربعاء 28/12/2016 م ... الأردن العربي – أرواد قطريب ... **…
-
أمسية لسناء الشعلان في رابطة الكتاب الأردنيين فرع الزرقاء
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ( خاص ) ... في…
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ملخص عن ندوة التجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة ( فرع مصر ) نصف الشهريه يوم الأحد 4 ديسمبر 2016م حول المقاومة السورية فى مواجهة الإرهاب العميل الإقليمي والدولى
الخميس 8/12/2016 م ... الأردن العربي ... - إفتتح د.جمال زهران…
رياضة
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تعادل الوحدات والفيصلي سلبا في مباراة الكلاسيكو
الجمعة 16/12/2016 م ... الأردن العربي ... تعادل فريقا الوحدات والفيصلي…
-
فوز الفيصلي على الاهلي ببطولة الكأس
الإثنين 5/12/2016 م ... الأردن العربي ... فاز فريق الفيصلي على…
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الجزيرة يتخطى الوحدات ويتصدر دوري المحترفين
الجمعة 18/11/2016 م ... الأردن العربي ... انفرد الجزيرة بصدارة دوري…
اجتماعيات
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الكاتب والمحلل السياسي محمد شريف الجيوسي وإنجاله يشاركون في عزاء المقدم الشهيد سائد محمود عبد السيد المعايطة ( أسد القلعة )
الإثنين 26/13/2016 م ... الأردن العربي ( خاص ) ... الذي…
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مشاركة في عزاء المرحوم بسام وجيه البدور
الإثنين 26/12/2016 م الأردن العربي ( خاص ) ... يشارك الكاتب…
-
تهنئة بمناسبة الأعياد من الدكتور أمين حطيط وآخرين
الأحد 25/12/2016 م ... الأردن العربي ... من جميل الصدف هذا العام…
قضايا الناس
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المسؤولية في رقبتك يا مدير الأمن العام ... شكوى
السبت 25/6/2016 م ... الأردن العربي ... بسم الله الرحمن الرحيم لن…
الطقس
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طقس بارد اليوم وغداً وفرصة لتساقط الثلوج
الإثنين 26/12/2016 م ... الأردن العربي ... تكون الأجواء اليوم باردة…
اخبار خفيفة
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6 وسائل لخسارة الوزن دون أدوية أو رياضة
الثلاثاء 27/12/2016 م ... الأردن العربي ... تشكل خسارة الوزن الزائد…
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أغرب المقاهي حول العالم
الثلاثاء 13/12/2016 م ... الأردن العربي ... لأن الاستمتاع بتجربة غذائية…
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المرأة الأكثر إنجابا في تاريخ البشرية، كم طفلاً أنجبت؟
الخميس 1/12/2016 م ... الأردن العربي ... المرأة الأكثر خصوبة في…
اقتصاد سياسي
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كيف يتأثر ألاردن برفع اسعار الفائدة ألامريكية / د.مروان الزعبي
د.مروان الزعبي ( الأردن ) الإثنين 26/12/2016 م ... في خطوة…
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بالأرقام.. 10 دول سينفد نفطها خلال 10 سنوات.. تعرف عليها..
السبت 17/12/2016 م ... الأردن العربي ... هناك 10 دول في…